Заболеваемость коронавирусом в России опустилась до 33 558 случаев

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,5 тыс случаев заболевания - минимум с середины октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 194 (6,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 533, в Московской области - 1 842, в Санкт-Петербурге - 1 387. В Краснодарском крае новых случаев 830, в Крыму - 702, в Ставропольском крае - 527, в Дагестане - 210, в Кабардино-Балкарии - 120, в Чечне - 103, в Северной Осетии - 95, в Адыгее - 92, в Карачаево-Черкесии - 84, в Ингушетии - 83.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 9 434 393 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 682 человека, за весь период - 8 126 376 человек.

Умерли за сутки 1 240 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 267 819 человек.