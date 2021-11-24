Молдавия рискует остаться без газа, "Газпром" не получил платеж
"Газпром" пока не получил текущий платеж за газ от Молдавии, при этом срок истекает сегодня.
"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", - сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
В понедельник компания уведомила Молдавию, что если платежа, приходившегося на 22 ноября, не будет, через 48 часов прекратятся поставки газа.
В Молдавии пообещали решить вопрос, однако его рассмотрение намечено на 25 ноября.