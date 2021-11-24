Снег затруднил проезд в Сванети

Снегопад создал проблемы на дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, предупреждает департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Сообщается, что на определенных участках введены ограничения для автотранспортных средств с прицепом, полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.

Так, ограничено движение на 138-186 км (Местия-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили. "Для остального вида автотранспорта дорога открыта", - поясняет Sputnik Грузия.

Также отмечается, что на отрезке Ушгули-Ласдили этой же дороги разрешено движение только для машин с двумя и более ведущими мостами, для прочих видов автотранспорта движение закрыто. На участке Зугдиди-Местия (1-137 км автомобильной дороги) движение свободно, добавили в ведомстве.