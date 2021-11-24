Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера РФ Алексея Оверчука

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 24 ноября, принял вице-премьера России Алексея Оверчука, прибывшего в Баку с визитом, - сообщает официальный сайт главы государства.

Стороны коснулись двусторонних отношений, с удовлетворением отметив рост товарооборота и экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию. На встрече были затронуты аспекты, связанные с дальнейшим улучшением работы пограничных пунктов пропуска на азербайджано-российской границе, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и других сферах.

Ранее Оверчук был в Баку в июле этого года. Тогда на встрече с президентом Азербайджана обсуждались вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы по Карабаху, отвечающей за разблокировку коммуникаций в регионе.