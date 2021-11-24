Турция является самым бюджетным направлением на новогодние праздники

Туроператоры сообщили, что дешевле всего отдохнуть на новогодних каникулах можно в Турции, пишут "Известия".

"Турцию отличает разнообразие круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой и питанием "все включено". Роста цен ни на проживание, ни на перелет сейчас нет - более того, ближе к пиковым новогодним датам могут появиться особенно выгодные предложения от популярных отелей. Турция - единственная страна, где это возможно", - подчеркнули в компании Tez Tour.

Особенно популярны туры в Анталью и Стамбул.

В "Интуристе" рассказали о доступных предложениях: новогодняя неделя в отеле «три звезды» без питания в Кемере обойдется в 21,1 тыс рублей на двоих. С питанием "все включено" неделя в Кемере будет стоить 24,7 тыс рублей. При этом более востребованы у россиян отели более высокой категории - "четыре" и "пять звезд", неделя "все включено" в новогодней Анталье обойдется минимум в 69 тыс на двоих.

Египет является вторым по популярности зарубежным направлением на Новый год, однако там бюджетных предложений ждать не стоит. Зима в этой стране традиционно является высоким сезоном.