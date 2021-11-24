В Ингушетии откроют памятник погибшим при строительстве "Дороги дружбы"

В Сунженском районе Ингушетии завершили установку памятника и благоустройство родника в честь погибших в 1994 году при строительстве дороги восьми рабочих из Грузии, - сообщил глава муниципалитета Магомед Дзейтов.

"Вместе с начальником социального отдела Ибрагимом Гулиевым посетил благоустроенный родник в сельском поселении Алкун в память о грузинских дорожниках, строивших здесь "Дорогу дружбы" и злодейски убитых 26 мая 1994 года", - написал Дзейтов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

В ближайшее время состоится официальная церемония открытия благоустроенного родника, на территории которого установлены скамейки, а также два обелиска с именами восьми погибших на грузинском и русском языках.