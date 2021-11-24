МЧС предупредило о непогоде на Кубани

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за сильного дождя и снега 24 ноября. Также в экстренном ведомстве отметили, что в ночь на 25 ноября ожидаются заморозки.

"Утром и в первую половину дня 24 ноября в Краснодарском крае пройдет дождь и снег. В горах возможно налипания мокрого снега и гололеда", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Уточняется, что ночью температура воздуха опустится до минус пяти градусов. 25 и 26 дневные температуры не поднимутся выше девяти градусов. Начиная с 27 ноября потеплеет и начнутся дожди.