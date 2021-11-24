Инфляция в России к концу года превысит 8%

Аналитики ожидают, что к концу года инфляция в России окажется выше 8%, пишет газета "Известия". Средняя оценка инфляции оказалась на уровне 8,04%.

Рост индекса потребительских цен на уровне 8,2–8,3% ждут в НКР. Как рассказал старший управляющий директор НКР Александр Проклов, цены в октябре приблизились к пиковым показателям, но в декабре ожидаются предпраздничные скачки цен.

Пессимистичный прогноз Россельхозбанка включает инфляции по итогам года на уровне 8,2–8,25%, базовый прогноз - 8,05–8,1%, оптимистичный - 7,64%. На инфляцию влияют ослабление курса рубля на фоне обострения геополитической ситуации, а также рост цен на бензин, объяснил поделился начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

В Совкомбанке оценили инфляцию по итогам года в 8,1%. В ВТБ и ПСБ прогнозируют инфляцию в диапазоне 7,8–8%.

Напомним, обновленный прогноз Центробанка включает инфляцию в России в конце года в районе 7,4–7,9%. В настоящее время правительство реализует перечень мер для сдерживания роста цен, однако ситуация с инфляцией в России по-прежнему характеризуется повышенной неопределенностью, информирует регулятор.