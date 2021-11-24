Жителя Волжского заподозрили в торговле смертельным алкоголем

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем пяти человек, один из которых скончался, - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан житель города Волжский. Как установило следствие, с июля по сентябрь текущего года он занимался продажей спиртосодержащей жидкости под видом крепкого алкоголя, что создало опасность для жизни и здоровья других людей: так, в августе 2021 года скончался один из местных жителей, а еще четверо получили тяжелое отравление, вызванное токсическим действием метанола", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Дело в отношении задержанного возбуждено по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении.