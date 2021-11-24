В Грузии подтвердили еще 3,2 тыс случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 201 новый случай коронавируса.

Общее число инфицированных в стране достигло 822 383 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки вылечились 4 098 человек, с начала пандемии - 763 755. Умерли за сутки 64 пациента, за все время - 11 679.

За минувшие 24 часа в Грузии провели 26 588 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 12,04%, за последние 14 дней - 9,15%.

В карантине находятся 58 человек, в стационарах наблюдаются 6 611, в ковид-гостиницах остаются 1 084.