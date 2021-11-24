Ростов оказался во власти снежной стихии

В Ростове-на-Дону выпал первый снег – снегопад в донской столице начался в ночь со вторника на среду и продолжается до сих пор, - сообщили в Ростгидрометцентре.

Впрочем, по прогнозам синоптиков, первый снег будет кратковременным и неустойчивым. "В связи с тем, что почва еще не успела остыть, он будет быстро таять", - рассказали в Ростгидромете, передает РИА Новости.

Меж тем отступать холод пока не планирует - в ближайшие дни температура воздуха в ночные часы упадет до минус 14 градусов по северу области, а днем она будет близкой к нулю. В южных районах области будет немного теплее – до 2-5 градусов тепла.Немного потеплеет лишь к ближайшим выходным из-за адвекции теплого воздуха, - говорится в прогнозе синоптиков.