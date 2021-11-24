Синоптики поделились леденящим прогнозом в Казахстане

Начиная с 25 ноября в Казахстане резко похолодает. Падение температуры воздуха продолжится и в последующие два дня – 26 и 27 ноября.

Специалисты пояснили, что в ближайшие дни атмосферные процессы будут быстро сменятся – за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер и теплые воздушные массы, спешит холодный антициклон, который вызовет прекращение осадков и быстрое понижение температуры воздуха.

По данным метеорологов, приближение зимы ощутят даже южные регионы Казахстана, там столбики термометров опустятся ночью до минус 8-13 градусов по Цельсию, передает Sputnik Казахстан.