Ростуризм взялся за проблему очередей в аэропортах Египта

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила перераспределить пассажиропоток, а также открыть дополнительные выходы на посадку в египетских аэропортах для недопущения очередей. Идею она озвучила в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани.

Догузова отметила, что очереди обусловлены тщательным досмотром в интересах безопасности российских туристов, но ситуация может осложниться зимой с ростом турпотока. "Поэтому попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов. Предложила несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов", - поделилась она.

В настоящее время многие туристы из-за долгого ожидания опаздывают на свои рейсы, также россияне недовольны условиями пребывания в аэропортах Египта - нет питьевой воды, не хватает посадочных мест, не соблюдается социальная дистанция.

Египетский министр заверил Догузову, что проблема решается, возможно будет изменен график полетов, также планируется увеличить пропускную способность пунктов досмотра.