Парламентарии Ингушетии раскритиковали проект реконструкции трассы "Кавказ"

Реконструируемый 26-километровый участок федеральной дороги Р-217 "Кавказ" не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, - уверены депутаты Народного собрания Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков в ходе заседания проинформировал о содержании обращений жителей республики, которые считают, что адаптация федеральной трассы с дорогами республиканского и муниципального значений за счет применения необходимых транспортных развязок не произведена", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Реконструкция не устраняет транспортный коллапс в час пик в районе подъезда к Магасу, не упрощает транспортную доступность автовокзала "Назрань", не обеспечивает выезд со станции скорой медицинской помощи в Назрани на транспортную развязку, а главное - в проекте не предусмотрены надземные пешеходные переходы в районах сел Гази-Юрт, Яндаре, Троицкое и развязка "Нестеровское - Сунжа", необходимые для безопасного передвижения пешеходов через федеральную дорогу.

"Учитывая совокупность проблем, указанных в докладе, считаем, что на сегодняшний день реконструкция Р-217 не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и интересам населения республики, а транспортные развязки, построенные на территории Ингушетии, не устранили пробки и заторы, а ситуация с дорожной безопасностью наших граждан на трассе и вокруг нее не улучшилась", - подчеркнул Боков.

Только за 2020 год в республике произошло 205 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 66 человек погибло, 262 получили ранения. Из 250 ДТП в республике 51 зафиксировано на трассе "Кавказ", погибли 20 человек и 79 получили ранения, - сообщил на заседании начальник регионального управления ГИБДД Алексей Пасечный.