Бастрыкин: число оправдательных приговоров суда сократилось втрое в РФ

Количество обвиняемых в различных преступлениях, оправданных судами за последние 15 лет по делам, расследованным СК, сократилось в три раза, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По мнению главы СК это говорит о повышении качества следствия. "Число уголовных дел, которые возвращены на доработку судами, в сравнении с 2006 годом, то есть до проведения реформы (когда полномочия следствия были переданы в СК), уменьшилось более чем в четыре раза (с 5 047 дел до 1 143)", - приводит слова собеседника ТАСС.

"Количество оправданных судами за отсутствием события или состава преступления сократилось в три раза (с 1 885 до 513)", - сказал он, уточнив, что соответствующие данные говорят о повышении качества следствия.

Напомним, что в 2007 году при прокуратуре был образован Следственный комитет РФ, который был наделен полномочиями расследования уголовных дел, в 2011 году СК стал самостоятельным ведомством.