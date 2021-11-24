Почему упала турецкая лира?

Турецкая лира окончательно ушла в пике – если неделю назад, 16 ноября, она обновила рекордный минимум по отношению к доллару и торговалась в 10,16 за $1, что стало крупнейшим падением национальной валюты за последние пять лет, то сегодня $1 торгуется по 12,7 лиры - курс лиры преодолел порог в 12 лир за доллар впервые с деноминации 2005 года.

Турецкая валюта ставит антирекорды уже 11 дней - это самый длинный период обвала за 20 лет, а в целом за ноябрь лира потеряла почти треть стоимости, пишет Bloomberg.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил свою дальнейшую приверженность снижению процентных ставок: уменьшение стоимости заимствований должно сдержать инфляцию, усилить экономический рост, сократить безработицу и привести страну к победе в "экономической войне за независимость", - полагает турецкий лидер.

ЦБ Турции отреагировал на призыв президента - при инфляции в 20% он снова снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 15%, но это вряд ли спасет лиру: в стране, напротив, растет стоимость товаров и возникают риски банковского сектора, а обесценивание валюты приняло неуправляемый характер, что сильно сказывается на доходах жителей страны. Накануне в ряде городов Турции прошли стихийные акции протеста после обвала курса национальной валюты – так, в Стамбуле и Анкаре митингующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Демонстрация в столице переросла в стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Вышли на акцию протеста и жители Измира,

Крах турецкой национальной валюты отразился и на международных поставках – так, компания Apple временно приостановила продажи своей продукции в Турции, а граждане страны, пытающиеся оформить онлайн-заказы, сталкиваются с заявлением, в котором говорится: "Этот (продукт) в настоящее время недоступен". Возможно, американская корпорация вскоре пересмотрит цены на свою продукцию для турецкого потребителя.

Американский цифровой гигант пока не сделал заявления относительно своего шага.

В то же время сам Эрдоган, два дня назад выступая в в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, назвал попытки оказать экономическое давление на страну, в том числе путем дестабилизации ее финансовой системы, бесперспективными:

"Мы видим игру, в которую играют те, кто хочет выбить нашу страну из колеи с помощью обменных курсов, процентных ставок и повышения цен. Мы же продолжим следовать собственному "плану игры", - заявил турецкий лидер.