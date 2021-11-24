Наибольшее число ДТП со сломанным транспортом произошло с начала года на юге Москвы

Более 20 человек погибли в ДТП с неисправным транспортом в Москве с начала этого года, информирует пресс-службе управления ГИБДД по столице, уточняя, что наиболее аварийным округом города стал юг.

"В 158 дорожных авариях с участием неисправного транспорта 21 человек погиб и 208 получили различные ранения. Наибольшее количество аварий произошли в Южном административном округе - 25 ДТП, 4 погибли и 37 человек ранено", - отметили в ГИБДД.

"Меньше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в Северо-Восточном округе - всего одно ДТП с одним пострадавшим", - говорится в релизе.