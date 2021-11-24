Метро в Ереване встало из-за акции протеста "5165"

В Ереване этим утром проходит акция протеста сторонников движения "5165", начать они решили с метро в час пик.

"Акция неповиновения дошла до метрополитена, она будет продолжительной. Призываем всех собраться в 18:30 на площади Республики", - заявил один из участников акции, пишет Sputnik Армения.

Заблокировать метро оппозиционерам удалось на девять минут - поезда встали на станции метро "Еритасардакан" по обоим направлениям.

Представитель внепарламентской оппозиции отметил, что акция призвана продемонстрировать принципиальную позицию участников движения. Ее сторонники с 22 ноября протестуют в Ереване, требуя, от премьер-министра Никола Пашиняна, которому выражают недоверие, обнародовать содержание документа по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.