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К вечеру Москва встанет в девятибалльные пробки

К вечеру Москва встанет в девятибалльные пробки

В среду вечером на дорогах Москвы ожидаются пробки в 8-9 баллов.

Департамент транспорта столицы прогнозирует пробки в 5-6 баллов в дневные часы в среду и в 8-9 баллов вечером, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В настоящее время движение затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов.

По данным синоптиков, во второй половине дня в Москве ожидается сильный ветер, местами метель. Автолюбителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

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