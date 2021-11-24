Рубль снова вошел в топ-20 самых популярных валют мира

Российский рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, в этом году рубль впервые за пять лет оказался в этом рейтинге, пишет РИА Новости.

В июле рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. В сентябре рубль выпал из рейтинга, в октябре - снова вернулся, нарастив долю до 0,20%, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

Восстановление российской валюты в мировом рейтинга связано с ростом цена на сырьевые товары. Также рубль остается основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС, отметил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют", - указал специалист.

Самой популярной в мире валютой остается доллар - 39,16%, следом идут евро - 38,07% и фунт стерлингов - 6,41%.