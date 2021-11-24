Дагестан вошел в топ-3 региона СКФО по числу вакансий

Ставрополье, Северная Осетия и Дагестан стали по итогам прошлого месяца самыми активными регионами в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по числу соискателей и вакансий, сообщила аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова, пишет ТАСС.

"Топ-3 самых активных регионов СКФО как по числу вакансий, так и по числу резюме - это Ставропольский край, Республика Дагестан и Республика Северная Осетия-Алания", - перечислила Кабинова.

В СКФО за месяц было размещено более 13,5 тыс вакансий. "Что касается соискателей, то сейчас резюме на hh.ru есть более чем у 590 тыс. жителей СКФО", - добавила эксперт.

Активно искали работу в октябре свыше 60 тыс жителей Северного Кавказа.

Чаще всего в СКФО соискателем является гражданин 26-35 лет. При этом 72% соискателей на Северном Кавказе имеют высшее образование.