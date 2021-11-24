Грузинский экспорт в Россию вырос на 37% с начала года

Экспорт из Грузии в Россию с начала 2021 года вырос на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Значительнее всего вырос экспорт из Грузии в РФ минеральной воды - на 50% (вывезено 89,4 тыс тонн), ферросплавов - на 45,8% (87,9 тыс т), фруктов (почти 25 тыс т) - 33,8%, и вина (более 38,2 тыс т).

Общий товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 21,8% по сравнению с январем-октябрем 2020 года - до $1,2 млрд.

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. При этом максимальный рост зафиксирован в поставках газа - 137,5%. Также выросли поставки из России подсолнечного масла и телефонных аппаратов.

По итогам года товарооборот между Грузией и Россией может выйти на допандемийный уровень.