Врачи пригласили известных антиваксеров в "красную зону"

Врачи одиннадцати российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, им предлагается лично посетить «красные зоны» и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, этого заболевания.

В первую очередь врачи обращаются к известным антиваксерам, среди которых лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, певец и композитор Юрий Лоза, актриса и телеведущая Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, музыкант Константин Кинчев, телеведущий Оскар Кучера, политолог Сергей Кургинян.

"Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - пишут медики.

В письме выражается уверенность, что посещение ковидных госпиталей изменит позицию антипрививочников.

Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, один из авторов письма, считает, что посещение красных зон вернет антиваксеров на "сторону здравого медицинского смысла".

"Мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в красные зоны, пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам", - написал Проценко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что уже почти два года "идет самая настоящая война", на которой ежедневно погибает больше тысячи человек, и единственный шанс на спасение - прививка.

Открытое письмо подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Также подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, Коми республиканской клинической больницы, заместитель главврача Инфекционной больницы №2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.