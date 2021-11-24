Врач: зимой нужно пить меньше воды, чем летом

В холодное время года организму в для восполнения жидкости нужно не так много воды, как летом, сообщил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Зимой организм выделяет с потом меньше жидкости, поэтому снижается потребность в воде. При этом сознательно менять свой питьевой режим не следует. "Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Единственное пожелание — стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой", - посоветовал диетолог.

Проблемы с сердцем и почками могут быть причиной целенаправленного снижения потребляемой жидкости, отметил Гинзбург.

Жажду следует утолять простой водой, зеленым чаем, ягодными морсами без сахара.

"Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая. Там небольшая минерализация, и это идет только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку", - указал специалист.

Молочные и сладкие напитки содержат калории, ими лучше утолять не жажду, а голод.

Не следует пить холодные напитки, "это мощный фактор переохлаждения слизистых верхних дыхательных путей с последующим присоединением вирусной инфекции, в том числе коронавирусной". По словам Гинзбурга, слизистые особенно важно беречь зимой, холодное лучше всего запивать горячим.