Искусственный интеллект: пик четвертой волны коронавируса в России случится 22 декабря

Согласно прогнозам нейросети, пик четвертой волны коронавируса в России придется на 22 декабря. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Promobot, разрабатывающей искусственный интеллект для роботов.

"При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря - после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад", - считают в компании.

Составить прогноз помогли "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых - нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". Обработка данных производилась алгоритмами классического машинного обучения под названием "градиентный бустинг".

Разработчики нарочно подняли вероятностный порог. "Вероятность - 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше", - говорится в сообщении.

Компания Promobot была основана в 2015 году в Перми, сейчас она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе.