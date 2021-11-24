Первые уголовные дела на антипрививочников могут возбудить в России

Прокуратура и Следственный комитет РФ получили из региональных подразделений Росздравнадзора информацию о том, что против 37 антипрививочников могут быть возбуждены уголовные дела, пишут "Известия".

Больше всего опасных антиваксеров обнаружено в Карелии - 18 человек, в Ростовской области - 8 человек, в Вологодской области - 5 человек, в Смоленской области - 2 человека. По одному противнику вакцинации проживает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Томской области и Якутии.

Мониторинг соцсетей, СМИ и мессенджеров помог установить антипрививочников. Им грозит привлечение к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса (распространение заведомо ложной информации).

Особое внимание Росздравнадзора привлекают медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции".

В дальнейшем, согласно поручению Росздравнадзора, территориальные органы продолжат докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.