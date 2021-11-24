Коронавирус в Германии установил рекорд - 66 884 случая за сутки

За минувшие сутки в ФРГ выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 66 884, это максимум с начала пандемии.

Прежний рекорд был зафиксирован на прошлой неделе, 18 ноября в Германии заболел 65 371 человек.

Общее число инфицированных в стране составляет 5 497 795 человек, умерли от коронавируса 99 768 пациентов.

На фоне пиковой заболеваемости Германия оказывает помощь в лечении больных коронавирусом из соседних Нидерландов, сообщает Reuters. В стране крайний дефицит коек в больницах, сокращаются объемы плановой помощи, в том числе лечения рака и операций на сердце. Немецкие больницы выделили Нидерландам 20 коек. Пациенты из Роттердама уже направлены в немецкий город Бохум в земле Северный Рейн - Вестфалия.