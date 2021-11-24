Среда в Москве будет морозной и ветреной

Синоптики сообщили, что в среду в столичном регионе будет небольшой мороз, снег, ветер с порывами до 17 м/с.

"Предстоящим днем Москва и Московская область будут находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 мм ртутного столба", - предупредили специалисты, пишет портал "Метеоновости".

Во второй половине дня пройдет снег от небольшого до умеренного, поднимется ветер, местами возможна метель.

Днем в Москве температура воздуха составит минус 1-3 градуса, в Подмосковье - минус 1-4.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, в связи с этим Гидрометцентр России объявил предупреждение до утра 25 ноября.