Треть россиян проверяют соцсети на работе каждую свободную минуту

Опрос показал, что около трети сотрудников в течение рабочего дня в любую свободную минуту обновляют социальные сети.

"28,1% работников, находясь на рабочем месте, обновляют соцсети в любую свободную минуту - таким образом они расслабляются. <…> При этом 18,9% проверяют соцсети только по работе, 37,1% редко туда заглядывают, а 15,9% не проверяют их вообще", - следует из результатов опроса.

Треть сотрудников (30,3%) смотрят на работе видео на YouTube. Чаще всего на соцсети в рабочее время россияне тратят меньше часа в день - 42,1%, 1-2 часа - 30%, больше двух часов - 23,1%. Большинство (59,4%) опрошенных сообщили, что во время работы их рука машинально тянется к смартфону.

Чаще всего россиянам кажется что проверка соцсетей - пустая трата времени (43,4%), часть сотрудников считают, что в редких случаях это занятие является отдыхом - 29,9%, соцсети всегда кажутся отдыхом 24,2% участников опроса. Работа 2,5% россиян напрямую связана с социальными сетями.

Опрос проведен разработчиком CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) для бизнеса "Мегаплан", в нем приняли участие 1 719 сотрудников и руководителей компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП).