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Богатырь родился в Кутаиси

Богатырь родился в Кутаиси

В грузинском городе Кутаиси родился мальчик весом более 5 кг, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает пресс-служба клиники "Бомонд".

Маленький Моисей весом 5,1 кг появился на свет на 36 неделе беременности. Малыша сразу окрестили "Голиафом".

Мать ребенка выразила благодарность принимавшему роды акушеру, а также весь обслуживающий персонал клиники за внимание, поддержку и профессионализм.
поблагодарила акушера, который принимал роды, и весь обслуживающий персонал 

В Национальной службе статистики Грузии "Сакстат" сообщили, что с января по июнь текущего года в республике родилось 21 839 детей. По рождаемости лидером является Тбилиси (7 101 новорожденный). На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).

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