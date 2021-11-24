В Казахстане снова выросла заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане выявили 905 новых случаев заболевания коронавирусом, накануне сообщалось о 769 случаях.

Больше всего новых случаев выявили в Карагандинской области – 131, в Нур-Султане – 123, в Алматы – 123, в Северо-Казахстанской области – 118, в Павлодарской области – 102.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 966 423 человек.

Как сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом и четыре человека с диагнозом "ковидная пневмония". Всего жертвами пандемии в республике стали 12 603 пациентов с коронавирусом и 5 129 человек с "ковидной пневмонией".

На лечении остаются 28 704 человек, из них в стационарах находятся 5 943 пациента. В тяжелом состоянии находится 451 пациент.