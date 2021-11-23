Реабилитационный центр создадут по поручению Путина в Северной Осетии

Реабилитационный центр будет возведен в Правобережном районе Северной Осетии по поручению российского президента Владимира Путина, заявил глава региона Сергей Меняйло на совещании под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

"В частности, по поручению Владимира Путина о создании в Северной Осетии реабилитационных центров в настоящее время в Правобережном районе определен земельный участок, на котором будет построен такой объект, идет актуализация медико-технического задания", - приводит его слова ТАСС.

Меняйло добавил, что проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства, этот вопрос сейчас прорабатывается.