Роботы проверят QR-коды у пациентов в больницах Дагестана

Роботы-диагносты будут проверять QR-коды в больницах Дагестана, рассказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот был интегрирован с сервисом "Госуслуги", благодаря чему появилась возможность сверки QR-кода сервиса "Госуслуг", а также проверять подлинность паспорта или другого документа", - цитирует его ТАСС.

В результате, отметил топ-менеджер, посетители не смогут предъявить QR-код другого человека.

Кроме того, по словам разработчиков, робот умеет измерять первичные показатели здоровья человека (включая уровень сахара и кислорода в крови, объем легких и температуру тела), а также осуществлять скрининговое обследование пациента.

Первый образец уже поступил в Дагестан, еще порядка 10 роботов планируется поставить в следующем году.