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Жители Турции вышли на уличные акции протеста после обвала курса лиры

Жители Турции вышли на уличные акции протеста после обвала курса лиры

Вечером 23 ноября ряде городов Турции прошли стихийные акции протеста после обвала курса национальной валюты - лиры. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

В частности, в Стамбуле и Анкаре митингующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция разогнала демонстрантов.

В акции протеста в Анкаре приняли участие студенты Ближневосточного технического университета (METU). Учащиеся вуза выкрикивали следующие лозунги: "Выход из правительства", "Включите свет, дайте лампочке взорваться", "Бремя кризиса на начальстве". Некоторые участники пришли на марш с кастрюлями и сковородками и били в посуду. В итоге демонстрация в столице переросла в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо Анкары и Стамбула, акция протеста во вторник прошла также в Измире. Участниками шествия в городе преимущественно была молодежь, пишут "Известия".

Напомним, ранее сегодня лира установила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за $1. Обвал турецкой национальной валюты за день составил 18%. По словам финансовых аналитиков, такое резкое падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет.

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