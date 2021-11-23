Жители Турции вышли на уличные акции протеста после обвала курса лиры

Вечером 23 ноября ряде городов Турции прошли стихийные акции протеста после обвала курса национальной валюты - лиры. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

В частности, в Стамбуле и Анкаре митингующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция разогнала демонстрантов.

В акции протеста в Анкаре приняли участие студенты Ближневосточного технического университета (METU). Учащиеся вуза выкрикивали следующие лозунги: "Выход из правительства", "Включите свет, дайте лампочке взорваться", "Бремя кризиса на начальстве". Некоторые участники пришли на марш с кастрюлями и сковородками и били в посуду. В итоге демонстрация в столице переросла в стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

Помимо Анкары и Стамбула, акция протеста во вторник прошла также в Измире. Участниками шествия в городе преимущественно была молодежь, пишут "Известия".

Напомним, ранее сегодня лира установила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за $1. Обвал турецкой национальной валюты за день составил 18%. По словам финансовых аналитиков, такое резкое падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет.