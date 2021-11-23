США обсудят с "Талибаном" борьбу с террористами в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст обсудит лидерами радикального движения "Талибан" (запрещено в России) борьбу с терроризмом в республике. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что на следующей неделе спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст вернется в Доху", - цитирует его ТАСС.

По словам Прайса, за две недели встреч с лидерами талибов будут обсуждаться жизненно важные интересы, связанные с Афганистаном, в число которых входит борьба с терроризмом.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.