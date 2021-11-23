Мурашко: коронавирус отступил на 14%

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

В то же время он отметил, что количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико: "это более 1 млн 72 тыс граждан".

Далее глава ведомства отметил, что более 860 тыс пациентов с ковидом лечатся амбулаторно и более 212 тыс человек госпитализировано.