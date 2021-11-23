Гарибашвили не видит условий для прямых контактов с властями России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в интервью "Первому каналу" Общественного вещателя Грузии, что для прямых контактов с властями России пока нет условий.

Он напомнил, что до сих пор Москва и Тбилиси взаимодействуют только через формат женевских переговоров. "Единственный контакт - это формат Абашидзе - Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений", - цитирует главу грузинского правительства ТАСС.

По словам Гарибашвили, для прямых контактов с российским руководством необходимы хорошая подготовка и осмысление. Он подчеркнул, что это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи.