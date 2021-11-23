Межкорейский мирный процесс приносят в жертву нарастающей напряженности между США и Китаем

У президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина осталось всего полгода на то, чтобы перезапустить свой мирный процесс и усадить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за стол переговоров. В мае 2021 года Мун должен будет покинуть пост. Но если у президента Южной Кореи горят все сроки, то лидеры других стран на данный момент совершенно не заинтересованы в продвижении мирной повестки Муна.

The Diplomat отмечает, что 10 ноября президент США Джо Байден заявил, что администрация рассматривает возможность дипломатического бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений Китаем прав человека. Мун считал Пекинскую Олимпиаду потенциальной платформой для восстановления диалога с Северной Кореей. Однако в связи с тем, что Вашингтон публично объявил о возможности дипломатического бойкота грядущих Олимпийских игр, возможности Сеула ограничены. Скорее всего, мирный процесс Муна станет жертвой нарастающей напряженности между США и Китаем.

16 ноября Байден провел онлайн встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить региональные вопросы и ослабить напряженность между государствами. Тем не менее им не удалось достигнуть компромисса по основным вопросам, вызывающим трения, в частности по правам человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване. Лидеры также не пришли к единому мнению по поводу новых мер в отношении Северной Кореи.

Кроме того, поскольку предвыборная гонка в Южной Корее уже началась, другие страны не спешат разбираться с северокорейским вопросом. Кандидаты от правящей Демократической партии и консервативной ”Силы народа” предлагают различные подходы к основным внешнеполитическим аспектам, в том числе к Северной Корее и Японии. В зависимости от результатов мартовских президентских выборов политика Сеула может серьезно измениться, и судя по всему, США и Китай намерены подождать и посмотреть, что будет.

После провала ханойского саммита в 2019 году Северная Корея требует от США предварительных уступок прежде, чем будут возобновлены ядерные переговоры. Сам Пхеньян не принимает встречных предложений от Вашингтона и не отвечает взаимностью на усилия Южной Кореи по восстановлению связей.

Тем временем Ким Чен Ын продолжает наращивать ядерный и ракетный потенциал. Северная Корея не проводила испытаний ядерных вооружений с 2017 года, придерживаясь введенного самим Кимом моратория, но в январе, на VIII Съезде Партии Ким объявил, что страна будет расширять свои военные возможности с помощью более продвинутого оружия меньшего размера.

Эксперты считают, что роль Пекина в решении северокорейской проблемы важна как никогда, учитывая явное нежелание Кима участвовать в переговорах. Но оказавшись в центре противостояния между США и Северной Кореей, Пекин ввиду напряженных отношений с Вашингтоном, предпочитает не вмешиваться.

США призывают Китай прилагать больше усилий по решению вопроса Северной Кореи, поскольку Пекин - главный торговый партнер Пхеньяна. КНР, поддерживая на словах усилия Сеула по продвижению мира и процветания на Корейском полуострове, не проявляет желания активно играть посредническую роль. Поскольку у Байдена и Си сейчас на повестке более насущные региональные вопросы, расширяющаяся ракетная программа Северной Кореи едва ли в ближайшее время станет внешнеполитическим приоритетом обеих стран.

”У США нет необходимости срочно что-то делать в отношении Северной Кореи, пока та испытывает ракеты малого радиуса действия и скрытно работает над созданием ядерного оружия”, - говорит старший эксперт аналитического центра Университет Седжон Чон Сон Чанг. По его мнению, чтобы Ким вернулся за стол переговоров, Байден должен изъявить твердую волю к достижению продуктивных результатов в решении ядерной проблемы и подписанию мирного договора.

Мун предложил принять декларацию об окончании войны, чтобы убедить Кима восстановить каналы связи с Сеулом и Вашингтоном, но Чон настроен скептически: ”Объявить окончание войны невозможно без переговоров по ядерной программе и мирного договора”.

”Вместо того, чтобы прилагать усилия по объявлению об окончании войны в одиночку, правительству Муна следует прийти к согласию со всеми сторонами, участвовавшими в Корейской войне по поводу мер в отношении будущей декларации, даже если процесс будет длительным”, - считает Чон.

Южнокорейские дипломаты активно консультируется со своими американскими и японскими коллегами по поводу официального объявления окончания войны с тех пор, как Мун предложил инициативу в сентябре. Корейский лидер таким образом пытается привлечь Китай и США к решению проблемы Северной Кореи. У США и Южной Кореи расходятся мнения по поводу сроков и очередности принятия декларации. Так и или иначе, влияние Муна как посредника и переговорщика всё меньше.