Месяц до первых президентских выборов в Ливии будет интригующим

24 декабря в Ливии, впервые в ее истории, должны пройти президентские выборы. Поскольку разногласия в отношении будущих выборов угрожают привести к очередному вооруженному противостоянию соперников, стратегия Турции в преддверии голосования будет играть основополагающую роль, пишет Al Monitor.

21 ноября действующий премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба объявил о намерении участвовать в запланированных на 24 декабря президентских выборах. Среди кандидатов - бывший верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саади Каддафи, и председатель Палаты представителей Агила Салех.

Заметим, что в Москве считают важным, чтобы все политические силы имели возможность выдвинуть своего кандидата для участия в этих выборах, включая сторонников режима Каддафи. Однако выдвижение кандидатур Хафтара и Каддафи возмутило ополченцев в городах, поддерживающих их оппонентов, в том числе в Триполи, Мисрате и Эз-Зинтане. Лидеры повстанцев открыто угрожают возобновить гражданскую войну. Политики, поддерживаемые Турцией, также недовольны кандидатурой Хафтара.

До того как два политических тяжеловеса вступили в президентскую гонку, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отдельно принял Дбейбу и главу госсовета Ливии Халеду аль-Мишри в начале ноября, чтобы обозначить предвыборную стратегию. В ходе визита в Турцию аль-Мишри, который также возглавляет ”Братьев-мусульман” в Ливии, поcетовал, что предстоящее голосование открывает путь для участия Хафтара и Каддафи. Он сообщил, что выборы были утверждены Палатой представителей, заседающей в Тобруке, без согласования с госсоветом и правительством в Триполи. Назвав предвыборный процесс ”незаконным”, аль-Мишри заявил, что если бы выборы проводились честно, то у Дбейбы были бы все шансы победить. Он также намекнул, что в случае избрания Хафтара, его кандидатура поддержана не будет.

”Турция и Италия против вводящих в заблуждение выборов в Ливии. Они считают, что такой избирательный процесс, основанный на дефектном законе, спровоцирует раскол в стране и приведет к новой войне. Обе страны поддерживают нас”, - сказал аль-Мишри, раскритиковав Францию, Египет и США за их позицию в отношении выборов. По его мнению, турецкое присутствие в стране полностью соответствует нормам международного права. Во-вторых, посредством морского соглашения, заключенного с правительством в Триполи, Турция сумела отстоять свои позиции в восточном Средиземноморье. Проблема группировок, поддерживаемых Турцией, в том, что новый закон не предусматривает недопуск Хафтара к участию в выборах, но в нем есть положение, ограничивающее право Дбейбы баллотироваться. Хоть он и подал заявку как возможный кандидат, неизвестно, будет ли она принята Высшей избирательной комиссией. В рамках согласованной с ООН дорожной картой, временные лидеры, включая Дбейбу, обязались не принимать участие в предстоящих выборах. Тем не менее новый закон, который был принят 8 сентября Палатой представителей в Тобруке опустил это положение, предоставляя премьер-министру возможность побороться за власть.

Новый закон также предписывает всем политическими и военным должностным лицам уйти в отставку не позднее чем за три месяца до выборов. И Салех, и Хафтар выполнили требование еще в сентябре, в отличие от Дбейбы. Противники закона утверждают, что он должен быть исправлен таким образом, чтобы кандидаты могли занимать свои должности до официального выдвижения. Дбейба считает, что закон ”дефективен” и служит интересам исключительно Хафтара и Салеха, поскольку позволяет им вернуться к своим обязанностями сразу же после выборов.

У Анкары на выборах два фаворита - Дбейба и бывший министр внутренних дел Фатхи Башага. После неудачной попытки Дбейбы получить поддержку от избирательной комиссии, бывший бизнесмен официально подал заявку на участие в выборах 21 ноября, за день до крайнего срока. Союзники Дбейбы, ожидающие решения комиссии, могут попытаться перенести дату выборов, если его заявка будет отклонена.

Башага, родившийся в Мисрате, ставший оплотом поддерживаемых Турцией группировок, в прошлом году тесно сотрудничал с Анкарой во время осады Триполи восточными формированиями Хафтара. Башага заручился поддержкой Египта и Франции, стремясь заполучить пост премьер-министра после перемирия, но проиграл Дбейбе в ходе организованных ООН февральских выборах нового временного правительства. Есть те, кто уверен, что США также поддерживают Башагу, поскольку во время осады Триполи, он побывал в Вашингтоне, где ему удалось изменить отношение руководства к ливийской войне, объяснив ему усиливающееся влияние России в стране.

Кандидатура Каддафи тоже вполне устраивает Анкару, поскольку его участие ослабляет Хафтара. Хотя ливийский суд оправдал Каддафи по делу о растрате и снял обвинения в убийстве в 2018 году, он по-прежнему в списке разыскиваемых Международным уголовным судом за военные преступления. Вряд ли Хафтару будет запрещено участвовать в выборах, поскольку это чревато срывом избирательного процесса на востоке и разделением страны на западный и восточный лагеря.

Администрация американского президента, открыто против Каддафи, но ничего не говорит о выдвижении Хафтара. Победа Хафтара, которого во время гражданской войны поддержали Россия, Франция, Египет и ОАЭ, может осложнить положение Турции.

Если его кандидатура будет одобрена, Дбейба станет главным претендентом на пост президента. Газета Al-Arab сообщает, что у Дбейбы есть все шансы одержать победу над Хафтаром и Каддафи, поскольку он сотрудничает с Высшим государственным советом, лидерами повстанцев и другими социальными группами. Он также заручился поддержкой влиятельных групп из Мисраты и политических исламистов. Египет, который был на стороне формирований Хафтара в борьбе с протурецкими силами, открыто не высказывает свою поддержку ни одному из кандидатов. По словам египетского эксперта Мухаммеда Абуль-Фадля, у Каира хорошие отношения с большинством кандидатов, в том числе и Дбейбой, хотя он сотрудничает с Турцией. Египет не хочет вмешиваться, когда игра ведется в открытую.