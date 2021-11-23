Спортивные площадки построят в Табасаранском районе Дагестана

Детская игровая и волейбольная площадки появятся в Табасаранском районе Дагестана в рамках программы "Комплексное развитие горных территорий", сообщает пресс-служба районной администрации.

"В этом году сразу четыре проекта из Табасаранского района успешно прошли конкурсный отбор по этой программе и получили возможность для успешной реализации. Это строительство типовой волейбольной площадки в селении Гувлиг, детской площадки в селении Аркит, благоустройство родников в селениях Джули и Куркак", - сказано в сообщении.

Как отметили в администрации, на месте будущей волейбольной площадки в селе Гувлик уже построены подпорные стены и частично устроен металлический периметр. Рядом были построены мини-футбольное поле. На детской игровой площадке в селении Аркит осталось уложить искусственное покрытие и установить аттракционы.

Помимо этого, в рамках программы будут благоустроены родник на выезде из села Джулии, которому более 100 лет, а также родник в селении Куркак.

"Работы на всех четырех объектах, которые ведутся в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", завершатся уже к концу года", - добавили в пресс-службе.