CША продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2"

США продолжат вводить новые санкции в отношении "Северного потока-2". Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, новые ограничительные меры будут вводиться на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

"Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сегодня Минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.

Напомним, строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре 2021 года. Первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена в середине или конце декабря.