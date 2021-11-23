На северо-западе Турции перевернулся автобус с мигрантами

Неподалеку от селения Ташлымюселлим в турецкой провинции Эдирне перевернулся микроавтобус с мигрантами, направлявшимися из Стамбула в Болгарию.

Согласно предварительной информации, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В аварии пострадали 16 человек, всех их доставили в больницы Эдирны. Врачи оценивают состояние одного из них как критическое.

На момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось более 30 человек, часть пострадавших сбежала с места ДТП, передает агентство Anadolu.