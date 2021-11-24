Алиев - Пашинин: от Сочи до Брюсселя

Вчера вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о достижении окончательных договоренностей по встречам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи 26 ноября и в Брюсселе 15 декабря. "Единственный документ, который потенциально может быть подписан, будет о том, что Армения и Азербайджан создадут комиссию о демаркации и делимитации", - сказал Пашинян, отметив также, что при международном посредничестве обсуждается создание оперативной связи между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов.

По словам армянского премьера, глава Евросовета Шарль Мишель предлагал провести встречу на полях "Восточного партнерства" в Брюсселе еще летом, и скорее всего на ней будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе связанные с пленными. Тем не менее говорить о перспективах предстоящих встреч сложно, так как первая и вторая декады ноября сопровождались эскалацией ситуации на границе, а также взаимными обвинениями в разжигании конфликта. Насколько известно, пока нет проекта всеобъемлющего документа, который бы укрепил региональный мир, утвердив стратегию послевоенного урегулирования.

По пришествии года с момента окончания Второй Карабахской войны и подписания трехстороннего Заявления стороны так и не приблизились к подписанию следующего не менее значимого документа (пакетного соглашения), который бы подтвердил ранее достигнутые договоренности. За прошедший год приходилось неоднократно прилагать усилия для предотвращения денонсации соглашения по Карабаху. В этот период армянские власти были озабочены проблемой переизбрания, вопросами гуманитарного существования остатков самопровозглашенного режима, а также извечным для Армении вопросом финансового благосостояния. Межправительственная коммуникация оставалась за скобками армянской политики, которая не сочла нужным реагировать на призывы разблокировать транспортное сообщение в регионе.

Сейчас поддержание мира в регионе осуществляется силами российских миротворцев, и именно Россия выступает в роли ведущего арбитра в конфликте. Инициированная в начале ноября встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи могла бы завершиться далеко не протокольными заявлениями, но тогда подготовка к мероприятию была сорвана путем кратковременной приграничной эскалации. Наблюдатели опасаются, что Армения стремится окончательно сложить с себя обязательства по соблюдению достигнутого соглашения по Карабаху, а потому провоцирует приграничные боестолкновения, истерично призывая международное сообщество, в том числе ОДКБ, обрушиться с критикой на руководство Азербайджана. По-прежнему нет уверенности в том, что Пашинян в принципе способен на договоренность о демаркации и делимитация границы, хотя выполнение девятого пункта Заявления по Карабаху открыло бы путь к заключению договора об экономическом сотрудничестве между Арменией и Азербайджаном.

Так или иначе, сегодня в Армении нет единой политической линии, нет четкой консолидации между армией и правительством, поэтому Ереван не способен без участия посредников, предпринимать шаги в сторону сближения интересов с соседом. Европейская дипломатия воспользовалась политическим вакуумом, который возник в результате недавних событий на границе, своевременно организовав саммит при посредничестве ЕС. Однако формат проведения "Восточного партнерства", предусматривающий углубление связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР, направлен преимущественно на то, чтобы создать дистанцию между Россией и ее соседями. Поэтому предстоящая в Брюсселе встреча будет носить декларативный характер, призванный подчеркнуть небезучастность ЕС к проблемам Южного Кавказа. Кроме того, значение брюссельской встречи уступает саммиту глав России, Азербайджана и Армении, назначенному на 26 ноября в Сочи. Исход предстоящих трехсторонних переговоров может качественным образом повлиять на продвижение послевоенного урегулирования, девальвировав инициативу европейской дипломатии.