Садоводы Кубани сообщили о самом высоком за три года урожае 

Кубанские садоводы собрали урожай в размере 416 тыс т, что является наивысшим показателем за последние три года. Об этом сообщил ведущий консультант отдела садоводства управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Владимир Гришко.

"На сегодняшний день у нас собрано 416 тыс. тонн плодово-ягодной продукции в хозяйствах. Это больше на 110 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом", - сказал он в ходе сессии во вторник на площадке выставки "ЮГАГРО".

Далее Гришко отметил, что в этом году объем субсидирования закладки садов в Краснодарском крае превышает 700 млн рублей, передает ТАСС.