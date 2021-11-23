В Чечне начался сбор архивных материалов для увековечения памяти национальных героев

Власти Чечни активизировали работу по поиску и созданию архивной базы об исторических событиях и национальных героях чеченского народа, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

По его словам, к героям в первую очередь, относится Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, а также национальные герои, сказания о которых веками передаются из уст в уста. "К сожалению, из-за военных действий на территории региона часть архива утеряна, что значительно усложняет работу, но мы осознаем важность задачи и то, что в будущем благодаря приложенным сегодня усилиям нам удастся создать прочный фундамент из достоверных фактов", - приводит слова Дудаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Грозного согласились с переименованием пяти поселков в честь героев Чечни.