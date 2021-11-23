В чеченском Урус-Мартане приведут в порядок набережную реки Мартан

Уже весной наступающего 2022 года в чеченском Урус-Мартане стартуют работы по благоустройству набережной реки Мартан, они пройдут в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", - рассказала начальник отдела приоритетных проектов Минстроя и ЖКХ региона Фатима Шамсудинова.

"Благоустройство порядка 2,8 тыс кв м общественной территории "Набережная реки Мартан" в городе планируется начать весной 2022 года. Территория является центральной пешеходной зоной Урус-Мартана", - рассказала чиновник, отметив, что длина реконструируемого участка составит порядка 1 км, передает ТАСС.

Мероприятия включают работы по озеленению, устройству десяти беседок, укладке брусчатки, а также установке современных скамеек, на что будет потрачено около 10,2 млн рублей.