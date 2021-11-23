В Актау стали выращивать пальмы

Научные сотрудники экспериментального ботанического сада в Актау высадили три вида экзотических деревьев, среди которых оказались пальмы, передает "Хабар 24".

"Из Турции более 40 пальм были доставлены в ботанический сад Алматы. Но климат той местности не подошел для саженцев, поэтому они передали их нам. В прошлом году мы их получили и высадили. Зима была очень холодной. Но первые морозы мы пережили. Осталось 12 саженцев. Пошли первые побеги", - сообщила директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада Акжунис Иманбаева.

В регионе плюсовая температура наблюдается более 280 дней в году, что дает хороший шанс субтропическим растениям. "Итальянская альба, тропический лимон, несколько видов пальм – эти экзотические растения могут здесь расти и давать плоды. Но нужно время. Уйдут годы на изучение. Но в будущем на столах будут стоять бананы и ананасы, выращенные в регионе", - считает заведующая кафедрой естественных наук, профессор университета Латипа Кожамжарова.

Морозостойкие пальмы растут в Сочи, Грузии, на черноморском побережье Турции.