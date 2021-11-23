Польские власти сообщили о снижении потока мигрантов в Беларусь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште по итогам встречи глав правительств Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), что руководство республики наблюдает сокращение потока мигрантов в Беларусь.

"Наше координированное дипломатическое наступление уже приносит позитивные эффекты", - оценил он, назвав среди таких действий переговоры с Ираком, Турцией, Узбекистаном.

По словам польского премьера, это приводит к тому, что объем прибытия новых мигрантов в Беларусь стал намного меньше, чем на пике этой волны миграции около месяца назад.

Моравецкий отметил, что это первый шаг для того, чтобы разрядить этот спровоцированный Минском кризис. При этом он обратил внимание на то, что нынешняя ситуация на границе является не миграционным, а политическим кризисом и элементом давления на Евросоюз и его дезинтеграции. "Поэтому мы мобилизовали НАТО и те страны ЕС, которые чувствуют, что это наше общее дело", - цитирует премьера Польши ТАСС.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.