Врачи сообщили, что Саакашвили учится заново ходить

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в настоящее время в Горийском военном госпитале, динамично улучшается. Об этом заявила Нино Шарашенидзе, член консилиума врачей, созванного для наблюдения за здоровьем экс-главы государства.

"Физически он намного активнее, сегодня была первая попытка пройтись. Постепенно он выглядит лучше с каждым днем, как физически, так и лабораторно. Определенно, у человека, голодавшего такой промежуток времени, возникли бы трудности с передвижением. Его клиническое состояние намного лучше", - поведала медик после посещения Саакашвили.

Шарашенидзе также сообщила, что экс-президент принимает пищу согласно строго определенному количеству калорий. "На основании лабораторного наблюдения дозировка принимаемых лекарственных препаратов регулярно корректируется параллельно с дозировкой питания", - цитирует ее "Sputnik Грузия".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. После завершения процесса лечения его вернут в Руставскую тюрьму,