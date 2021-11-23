Турецкий спецназ ликвидировал четырех террористов на севере Сирии

На севере Сирии нейтрализованы четверо террористов YPG (сирийское крыло РПК). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter.

Трое боевиков были ликвидированы спецназом Турции в зоне операции "Щит Евфрата", а еще один – в зоне операции "Оливковая ветвь".

В ведомстве отметили, что террористы готовили атаки на территории, подконтрольные турецким военным, передает агентство Anadolu.